Sohu: «неприметная» российская боевая машина «Хризантема-С» «станет кошмаром для вертолетов и беспилотников» в случае войны

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7 ноября 2021, 12:40

Военные учения, Cover Images / globallookpress.com

«Неприметная» российская боевая машина «Хризантема-С» «станет кошмаром для вертолетов и беспилотников» в случае военного конфликта. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Как пишет портал Sohu, на парадах, проводимых в Москве в последние годы, «неприметному» комплексу «Хризантема-С» уделялось не так много внимания, однако в случае войны он «станет кошмаром для вертолетов и беспилотников».

Сайт отмечает, что машина способна уничтожать танки, бронетехнику и инженерные сооружения, а также вертолеты и дроны. «Хризантема-С» вооружена ракетами серии 9М123, скорость которых может достигать 1,2 Маха. Максимальная дальность данных снарядов составляет шесть километров.

Также в процитированном материале указывается на то, что «Хризантема-С» является всепогодной системой, которая в состоянии осуществлять эффективные действия даже в условиях дымовой завесы, создаваемой вражескими танками.

Ранее сегодня сообщалось, что вьетнамский ресурс Soha назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 настоящим «убийцей» ВВС Соединенных Штатов.

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