Портал Soha назвал российский истребитель Су-57 настоящим «убийцей» ВВС США

Аргументы Недели → В мире 13+

7 ноября 2021, 07:59 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Истребитель пятого поколения Су-57 является настоящим «убийцей» ВВС Соединенных Штатов. Такая характеристика российского самолета содержится в материале, размещенном во вьетнамском сегменте интернета.

«Российский Су-57 — это не просто очередной истребитель, а настоящий “убийца” ВВС США», — пишет сайт Soha.

Портал отмечает, что Су-57 обладает технологией малозаметности, оснащен современным бортовым электронным оборудованием и разнообразным вооружением.

В числе ракет, которые имеются в распоряжении боевой машины, снаряды Р-77М, позволяющие выполнять задачи в сложных погодных условиях и при наличии радиолокационных помех. Также в арсенале Су-57 есть, в частности, высокоточные бомбы КАБ-250 и КАБ-500, которые можно использовать для нанесения ударов по наземным объектам.

Вьетнамский ресурс назвал Су-57 «самым смертоносным истребителем-невидимкой», созданным вне территории США. Наличие у Москвы подобного самолета «вызывает серьезную озабоченность у американских военных», указали в Soha.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Sohu спрогнозировал, что в случае вторжения корабля Штатов в воды РФ его может атаковать ракетный комплекс «Искандер».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости