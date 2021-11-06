Сайт Sohu: в случае вторжения военного корабля США в воды России по нему может ударить ракетный комплекс «Искандер»

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6 ноября 2021, 19:22 Источник: «ПолитРоссия»

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В случае вторжения военного корабля Соединенных Штатов в территориальные воды Российской Федерации по нему может ударить ракетный комплекс «Искандер». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu напомнил, что в октябре американский эсминец Chafee приблизился к акватории РФ в Японском море и попытался пересечь границу страны. Нарушение пресек большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

Сайт отметил, что подобный инцидент может произойти и в Черном море, где в настоящий момент находятся два судна США.

Если американский корабль прорвется в российские воды, «у него будет всего несколько минут на то, чтобы выжить», указывается в процитированной публикации. В Sohu предрекли, что против нарушителя может быть применен ракетный комплекс «Искандер». Данная система эффективна не только для нанесения ударов по наземным объектам противника, но и для поражения морских целей, говорится в материале.

Как сообщалось ранее в субботу, ресурс Sohu написал, что «эксперты по всему миру были потрясены» атакой российских малых кораблей «Буян-М» по боевикам в Сирии в 2015 году.

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