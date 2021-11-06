Sohu: «эксперты по всему миру были потрясены» ракетным ударом российских малых кораблей «Буян-М» по боевикам в Сирии в 2015-м

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6 ноября 2021, 17:11 Источник: «ПолитРоссия»

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

«Эксперты по всему миру были потрясены» ракетным ударом российских малых кораблей «Буян-М» по боевикам в Сирии в 2015 году. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт Sohu вспомнил, что в октябре 2015-го малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» атаковали сирийские бандформирования. Огонь крылатыми ракетами «Калибр» велся по целям, расположенным на расстоянии свыше 1 500 километров.

Портал отмечает, что «эксперты по всему миру были потрясены» осуществленным ударом. В процитированной публикации указывается на то, что далеко не все западные эсминцы водоизмещением 7 000 – 9 000 тонн обладают столь мощными боевыми возможностями, как суда «Буян-М». Их водоизмещение составляет всего около тысячи тонн, что не мешает данным кораблям проводить сложные военные операции.

Как сообщалось ранее сегодня, тот же китайский ресурс написал, что «США содрогаются» из-за подготовки российских самолетов Ту-160 к патрулированию Мексиканского залива.

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