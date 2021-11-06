Sohu: «США содрогаются» из-за подготовки российских ракетоносцев Ту-160 к патрулированию Мексиканского залива

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6 ноября 2021, 16:08 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

«США содрогаются» из-за подготовки российских ракетоносцев Ту-160 к патрулированию Мексиканского залива. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад на страницах западных СМИ опубликовали информацию о том, что Москва намерена отправить свои Ту-160 в воздушное пространство над Мексиканским заливом, который омывает в том числе побережье Соединенных Штатов. Портал Sohu пишет, что «США содрогаются» из-за подготовки стратегических бомбардировщиков Москвы к патрулированию в обозначенном районе.

Сайт отмечает, что появление Ту-160 над Мексиканским заливом «станет сигналом» для Вашингтона. Данный маневр продемонстрирует американской стороне, что «русские устали от бесконечных учений НАТО и провокаций на российских границах», указывает Sohu.

Как сообщалось ранее в субботу, датский обозреватель Пер Нюхольм спрогнозировал, что Варшава падет на пятый день, если армия РФ «атакует» Польшу.

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