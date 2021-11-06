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Обозреватель Пер Нюхольм: если армия России «атакует» Польшу, Варшава падет на пятый день

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Обозреватель Пер Нюхольм: если армия России «атакует» Польшу, Варшава падет на пятый день
Учения «Запад-2021», MOD Russia / globallookpress.com

Если армия Российской Федерации «атакует» Польшу, Варшава падет на пятый день. Соответствующий прогноз содержится в публикации датского обозревателя Пера Нюхольма.

Нюхольм отметил в материале, появившемся на страницах газеты Jyllands-Posten, что прошедшие в сентябре совместные учения РФ и Белоруссии «Запад-2021» продемонстрировали низкую подготовленность Европы к возможному полномасштабному вооруженному конфликту.

Если Москва «атакует» Польшу, Варшава падет на пятый день, указал журналист. Он добавил, что российские ракеты способны за десять минут долететь до принадлежащего Дании острова Борнхольма и за полчаса — до столицы страны Копенгагена.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Baijiahao написал, что Соединенные Штаты не отправили свои войска в Крым в период его присоединения к РФ из-за опасения потерпеть поражение от Москвы на Черном море.

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