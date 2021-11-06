Avia.pro: протурецкие боевики в Сирии «стали идеальной мишенью» для российских ракет после того, как выложили видео своих позиций

Протурецкие боевики в Сирии «стали идеальной мишенью» для российских ракет после того, как опубликовали видео своих позиций. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.
Портал Avia.pro информирует, что представители поддерживаемой Анкарой группировки «Ахрар аш-Шаркыя» (запрещенная в РФ террористическая организация) выложили в сеть видео собственных позиций недалеко от сирийского города Телль-Абъяд. Сайт отмечает, что после появления ролика бандиты «стали идеальной мишенью» для ракет «Калибр» и «Искандер».
В процитированной публикации указывается на то, что «плотное размещение боевиков» дает возможность армии России нанести противнику «колоссальный урон».
Ранее в субботу тот же ресурс спрогнозировал, что самопровозглашенные республики Донбасса охватит всеобщая паника, если Украина начнет массово применять поставленные Турцией беспилотники Bayraktar TB2.
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