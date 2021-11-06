Ресурс Avia.pro: республики Донбасса охватит всеобщая паника, если Украина начнет массово применять дроны Bayraktar TB2

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6 ноября 2021, 09:53 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Непризнанные республики Донбасса охватит всеобщая паника, если Украина начнет массово применять беспилотники Bayraktar TB2. Такой прогноз высказан в материале, размещенном на страницах российских сетевых СМИ.

Портал Avia.pro процитировал донецкого волонтера Андрея Лысенко, который сообщил, что жители подконтрольных ДНР села Стыла и поселка Ясное «слышат гул техники, обстрелы» на фоне отсутствия сведений о происходящем.

«Многие снова собирают "тревожные чемоданчики". Но больше всего жители боятся, что их отрежут и они останутся в окружении», — проинформировал Лысенко.

Сайт отметил, что «наихудшим сценарием» для ДНР и ЛНР является всеобщая паника. Он реализуется, если Киев начнет массово применять дроны Bayraktar TB2, предрекли авторы интернет-издания. Журналисты указали на то, что у республик нет защиты от данного вида оружия.

Ранее в субботу тот же ресурс написал, что украинские военные отступили из села Старомарьевка в «серой зоне» в Донбассе.

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