Портал Avia.pro: военные Украины отступили из занятой ранее Старомарьевки в «серой зоне» в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отступили из занятого ранее села Старомарьевка, которое расположено в «серой зоне» в Донбассе. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах российской интернет-прессы.
В конце октября появилась информация, согласно которой ВСУ вошли в Старомарьевку, которая находится в «серой зоне» на юге линии разграничения между подконтрольной Киеву территорией Донецкой области и самопровозглашенной ДНР. Сайт Avia.pro пишет сегодня, что ВСУ отступили из населенного пункта.
Портал процитировал донецкого волонтера Андрея Лысенко, сообщившего некоторое время назад, что «ВСУ в селе нет, как нет и тех, кто должен контролировать ситуацию и помогать мирным жителям».
Ранее в субботу то же сетевое издание спрогнозировало, что Народная милиция ДНР и ЛНР возьмет в клещи и уничтожит тысячи украинских военных в случае попытки прорыва противника на границу республик.
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