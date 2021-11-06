Портал Avia.pro: военные Украины отступили из занятой ранее Старомарьевки в «серой зоне» в Донбассе

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6 ноября 2021, 09:05 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отступили из занятого ранее села Старомарьевка, которое расположено в «серой зоне» в Донбассе. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах российской интернет-прессы.

В конце октября появилась информация, согласно которой ВСУ вошли в Старомарьевку, которая находится в «серой зоне» на юге линии разграничения между подконтрольной Киеву территорией Донецкой области и самопровозглашенной ДНР. Сайт Avia.pro пишет сегодня, что ВСУ отступили из населенного пункта.

Портал процитировал донецкого волонтера Андрея Лысенко, сообщившего некоторое время назад, что «ВСУ в селе нет, как нет и тех, кто должен контролировать ситуацию и помогать мирным жителям».

Ранее в субботу то же сетевое издание спрогнозировало, что Народная милиция ДНР и ЛНР возьмет в клещи и уничтожит тысячи украинских военных в случае попытки прорыва противника на границу республик.

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