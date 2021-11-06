Сайт Avia.pro: ДНР и ЛНР возьмут в клещи и уничтожат тысячи военных Украины в случае попытки прорыва ВСУ на границу республик

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6 ноября 2021, 08:26 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

ДНР и ЛНР возьмут в клещи и уничтожат тысячи киевских военных в случае попытки прорыва армии Украины на границу непризнанных республик. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.

Портал Avia.pro информирует, что Вооруженные силы Украины в течение последних суток наносили «ожесточенные удары» из полевой артиллерии по оборонительным сооружениям и укрепленным районам Народной милиции ДНР, расположенным в северной части самопровозглашенного государства. Сайт отмечает, что также подразделения Киева атакуют контролируемый ЛНР город Стаханов и его окрестности, используя 152-мм орудия.

Как говорится в процитированной публикации, если ВСУ попытаются прорваться на границу республик, «то это станет роковой ошибкой в этой эскалации». В случае такого развития событий силы Народной милиции ДНР и ЛНР возьмут в клещи и ликвидируют тысячи украинских военных, предрекло сетевое издание.

Ранее в субботу тот же ресурс указал на то, что у ДНР есть возможность провести атаку и уничтожить группировку противника под Горловкой.

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