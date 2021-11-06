Avia.pro: у войск ДНР есть возможность провести атаку и уничтожить группировку Украины под Горловкой

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6 ноября 2021, 07:39 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

У войск самопровозглашенной ДНР имеется возможность провести атаку и уничтожить украинскую группировку под Горловкой. На это указывается в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, ссылаясь на сообщения жителей Горловки, что позиции подразделений Вооруженных сил Украины, размещенные недалеко от этого города, некоторое время назад «были подвергнуты множественным ударам артиллерии ДНР». Предполагается, что под огонь попали места развертывания 95-й бригады ВСУ и двух танковых батальонов.

В процитированном материале говорится, что «специалисты оценивают действия ВСУ по концентрации своих сил на сравнительно небольшой площади как ошибочные». У войск ДНР есть возможность осуществить «мощную атаку с применением реактивных систем залпового огня» и уничтожить группировку противника в районе Горловки, пишет сайт.

Ранее на текущей неделе журналист Юрий Бутусов выложил в интернет видео из украинского командного пункта, снятое в ходе первого удара беспилотника Bayraktar TB2 на территории Донбасса.

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