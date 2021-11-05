Киевский журналист Бутусов выложил видео из командного пункта ВСУ, снятое во время первого удара Bayraktar TB2 в Донбассе

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5 ноября 2021, 21:39

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Опубликовано видео из командного пункта Вооруженных сил Украины, снятое во время первого удара беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе. Ролик разместил на своей странице в Facebook киевский журналист Юрий Бутусов.

В конце прошлого месяца произошел первый случай боевого применения Bayraktar TB2 в зоне конфликта на востоке Украины. Сегодня журналист Юрий Бутусов выложил кадры из командного пункта ВСУ, сделанные в ходе атаки дрона.

«Это уникальное историческое видео — вот как виделся удар “Байрактара” с передового командного пункта ВСУ на Донбассе 26 октября 2021 года», — прокомментировал запись Бутусов.

Из его поста следует, что беспилотник уничтожил не одну, как сообщалось изначально, а две гаубицы противника.

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