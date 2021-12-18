Tango Six: во время войны в Карабахе армянские силы атаковали дроны Азербайджана российской системой РЭБ «Репеллент»
18 декабря 2021, 08:19
Во время прошлогоднего вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха армянские силы атаковали беспилотники Азербайджана российским комплексом радиоэлектронной борьбы «Репеллент». Соответствующее утверждение высказано на страницах сербских СМИ.
Издание Tango Six пишет, что в ходе боевых действий в Карабахе «ряд азербайджанских дронов разбились, падая вниз без видимых причин, в отсутствие признаков поражения системами ПВО». Против аппаратов был применен комплекс РЭБ «Репеллент», отмечается в процитированной публикации.
Официально использование армянской стороной «Репеллента» не подтверждено.
Ранее портал «ПолитРоссия» указал на то, что системы РЭБ «Мурманск-БН» могут превратить в металлолом американские истребители F-35 при подлете к государственным рубежам РФ.
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