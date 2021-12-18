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Tango Six: во время войны в Карабахе армянские силы атаковали дроны Азербайджана российской системой РЭБ «Репеллент»

, 08:19

Tango Six: во время войны в Карабахе армянские силы атаковали дроны Азербайджана российской системой РЭБ «Репеллент»
Беспилотник, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Во время прошлогоднего вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха армянские силы атаковали беспилотники Азербайджана российским комплексом радиоэлектронной борьбы «Репеллент». Соответствующее утверждение высказано на страницах сербских СМИ.

Издание Tango Six пишет, что в ходе боевых действий в Карабахе «ряд азербайджанских дронов разбились, падая вниз без видимых причин, в отсутствие признаков поражения системами ПВО». Против аппаратов был применен комплекс РЭБ «Репеллент», отмечается в процитированной публикации.

Официально использование армянской стороной «Репеллента» не подтверждено.

Ранее портал «ПолитРоссия» указал на то, что системы РЭБ «Мурманск-БН» могут превратить в металлолом американские истребители F-35 при подлете к государственным рубежам РФ.

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