«ПолитРоссия»: системы РЭБ «Мурманск-БН» могут превратить в металлолом американские истребители F-35 при подлете к границам РФ

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12 декабря 2021, 15:40 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Комплексы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» могут превратить в металлолом американские истребители F-35 при их подлете к границам Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт «ПолитРоссия» пишет, ссылаясь на итальянское издание L'Antidiplomatico, что пилоты американских F-35 все чаще жалуются на проблемы со связью и сбои в работе бортового оборудования по мере приближения к государственным рубежам РФ. Предполагается, что на самолеты воздействуют системы РЭБ «Мурманск-БН», развернутые в Мурманской и Калининградской областях, а также на территории Крымского полуострова.

Портал отмечает, что «Мурманск-БН» способны выводить из строя электронные системы на расстоянии более 3 000 километров. Комплексы могут превратить в металлолом F-35 при подлете к российским границам, указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Baijiahao написал, что пилоты французских истребителей «оцепенели из-за действий» самолетов РФ в небе над Черным морем.

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