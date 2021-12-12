Baijiahao: пилоты французских истребителей «оцепенели из-за действий» самолетов России над Черным морем

Пилоты французских истребителей «оцепенели из-за действий» самолетов Российской Федерации в небе над Черным морем. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Портал Baijiahao пишет, что некоторое время назад несколько истребителей Франции с полным боекомплектом летели над Черным морем в направлении Крымского полуострова. Им навстречу были направлены российские самолеты, которые довольно быстро настигли своих оппонентов.
«Французские летчики оцепенели из-за действий ВКС РФ. В итоге пилоты НАТО развернули свои машины и отправились назад», — отмечает китайский сайт.
Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest указало, что оснащенные ракетами американские транспортные самолеты «могут помочь сокрушить» ПВО России.
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