Аргументы Недели В мире 13+

Baijiahao: пилоты французских истребителей «оцепенели из-за действий» самолетов России над Черным морем

, 14:02 Источник: «ПолитРоссия»

Baijiahao: пилоты французских истребителей «оцепенели из-за действий» самолетов России над Черным морем
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Пилоты французских истребителей «оцепенели из-за действий» самолетов Российской Федерации в небе над Черным морем. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao пишет, что некоторое время назад несколько истребителей Франции с полным боекомплектом летели над Черным морем в направлении Крымского полуострова. Им навстречу были направлены российские самолеты, которые довольно быстро настигли своих оппонентов.

«Французские летчики оцепенели из-за действий ВКС РФ. В итоге пилоты НАТО развернули свои машины и отправились назад», — отмечает китайский сайт.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest указало, что оснащенные ракетами американские транспортные самолеты «могут помочь сокрушить» ПВО России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Немецкий журналист Лейтойзер: глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку – 2»

Немецкий журналист Лейтойзер: глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку – 2»

Немецкий журналист, политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер заявил, что министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу «Северный поток – 2».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт