National Interest: оснащенные ракетами транспортные самолеты США «могут помочь сокрушить» ПВО России

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12 декабря 2021, 12:34 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Оснащенные ракетами транспортные самолеты Соединенных Штатов «могут помочь сокрушить» российскую противовоздушную оборону. На это указывается в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Издание The National Interest написало об успешных американских испытаниях по сбросу ракет с транспортных самолетов. Их решили вооружить высокоточными снарядами «воздух-земля» AGM-158B JASSM-ER большой дальности.

«Не подвергаясь опасности, транспортники с боеприпасами на поддонах могут помочь сокрушить» ПВО России, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский сайт Tencent предупредил об угрозе ядерной бомбардировки РФ американским орбитальным самолетом Boeing X-37.

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