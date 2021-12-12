Китайский портал Tencent указал на угрозу ядерной бомбардировки России секретным орбитальным самолетом США

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12 декабря 2021, 09:27 Источник: «ПолитРоссия»

Орбитальный самолет Boeing X-37, U.S. Air Force/space.com / globallookpress.com

В китайском интернет-сегменте разместили материал, в котором указывается на угрозу ядерной бомбардировки Российской Федерации секретным орбитальным самолетом Соединенных Штатов.

Портал Tencent пишет, что американская сторона занимается испытаниями секретного аппарата Boeing X-37. Авторы сайта полагают, что данный орбитальный самолет способен нести ядерные бомбы.

Кроме того, в процитированной публикации говорится, что X-37 «может поражать цели эффективнее атомных подводных лодок».

«Он также способен находить слабые места в системах ПРО и ПВО и совершать прорыв обороны в наиболее уязвимых местах», — отмечает Tencent.

Китайский ресурс указал на угрозу ядерной бомбардировки России с помощью орбитального самолета.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание New York Post написало, что испытания Москвой гиперзвуковой ракеты «Циркон» и противоспутникового оружия стали «прямым посланием» США.

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