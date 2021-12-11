New York Post: испытания Россией гиперзвукового «Циркона» и противоспутникового оружия стали «прямым посланием» США

Испытания Российской Федерацией гиперзвуковой ракеты «Циркон» и противоспутникового оружия стали «прямым посланием» Соединенным Штатам. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
В ноябре Москва осуществила новый успешный запуск «Циркона». Также в прошлом месяце военные РФ в рамках тестирования противоспутникового оружия уничтожили ракетой советский космический аппарат «Целина-Д», который находился на орбите Земли с 1982 года.
«В прошлом месяце Россия провела два весьма важных испытания нового оружия. Это послужило прямым посланием Соединенным Штатам», — пишет New York Post.
Как сообщалось ранее в субботу, издание Forbes отметило, что попытка корабля «Донбасс» пересечь Керченский пролив могла бы спровоцировать российско-украинский военный конфликт.
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