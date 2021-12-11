Forbes: попытка корабля «Донбасс» пересечь Керченский пролив могла бы спровоцировать войну России и Украины

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11 декабря 2021, 19:33 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Попытка корабля «Донбасс» пересечь Керченский пролив могла бы спровоцировать войну между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Утром в четверг киевское судно «Донбасс» снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива, не отвечая на запросы российских пограничников. Корабль не нарушил государственных рубежей РФ, поскольку через некоторое время лег на обратный курс.

Forbes пишет, что попытка «Донбасса» пересечь пролив могла бы спровоцировать начало вооруженного конфликта Москвы и Киева. Также американское издание назвало «счастьем для всех» то, что российские военные не решили подняться «на борт старого усталого судна».

Как сообщалось ранее сегодня, бывший командующий ополчением непризнанной ДНР Игорь Стрелков допустил, что неизбежная, по его мнению, война России с Украиной может перерасти в Третью мировую.

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