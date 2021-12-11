Стрелков: неизбежная война России с Украиной может перерасти в Третью мировую
11 декабря 2021, 17:44
Неизбежная война Российской Федерации с Украиной может перерасти в Третью мировую. Реализацию данного сценария в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ» допустил Игорь Стрелков, бывший командующий ополчением самопровозглашенной ДНР.
По мнению Стрелкова, вооруженное столкновение между Москвой и Киевом является неизбежным с 2014 года. При этом в недалеком будущем на украинской территории, согласно логике событий, должны появиться базы Североатлантического альянса, полагает экс-командир. Игорь Стрелков отметил, что в таких условиях война РФ с соседней страной может превратиться в Третью мировую.
Как сообщалось ранее в субботу, китайский портал Baijiahao высказал точку зрения, по которой Соединенные Штаты пытаются заманить Москву в «ловушку» на Украине, чтобы раздробить и ослабить Россию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.