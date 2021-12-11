Стрелков: неизбежная война России с Украиной может перерасти в Третью мировую

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11 декабря 2021, 17:44

Военные учения, Vadim Savitsky / globallookpress.com

Неизбежная война Российской Федерации с Украиной может перерасти в Третью мировую. Реализацию данного сценария в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ» допустил Игорь Стрелков, бывший командующий ополчением самопровозглашенной ДНР.

По мнению Стрелкова, вооруженное столкновение между Москвой и Киевом является неизбежным с 2014 года. При этом в недалеком будущем на украинской территории, согласно логике событий, должны появиться базы Североатлантического альянса, полагает экс-командир. Игорь Стрелков отметил, что в таких условиях война РФ с соседней страной может превратиться в Третью мировую.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский портал Baijiahao высказал точку зрения, по которой Соединенные Штаты пытаются заманить Москву в «ловушку» на Украине, чтобы раздробить и ослабить Россию.

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