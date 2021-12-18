Avia.pro: военных сил России, развернутых у границ с Украиной, хватит для того, чтобы «смести» ВСУ

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18 декабря 2021, 06:48 Источник: Avia.pro

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Военных сил Российской Федерации, развернутых у границ с Украиной, хватит для того, чтобы «смести» армию этого государства. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro привел сообщение CNN о том, что в районе украинских границ в настоящий момент сконцентрированы около 170-190 тысяч военных РФ, а также несколько тысяч единиц техники и средства противовоздушной обороны. Данной группировки хватит для того, чтобы «смести» Вооруженные силы Украины, отметил портал, ссылаясь на мнение неназванных по имени «западных экспертов». При этом ресурс подчеркнул, что официальная Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов нападения на соседнюю страну.

Как сообщалось ранее в субботу, политолог Сергей Марков озвучил точку зрения, согласно которой «Вашингтон хочет, чтобы продолжалась война между русскими и украинцами».

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