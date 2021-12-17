В ЮАР уменьшается число зараженных COVID-19

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17 декабря 2021, 22:57 Источник: ТАСС

тесты на COVID-19, pixabay.com

На территории ЮАР уменьшается количество заразившихся коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, за последние 24 часа было зарегистрировано 20 713 заболевших по сравнению с 24 785 накануне.

Национальный институт инфекционных заболеваний сообщил, что максимальный прирост числа заболевших продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 5 850 по сравнению с 6 744 сутками ранее. На втором месте по количеству новых зараженных находится провинция Квазулу-Наталь с 5 134 инфицированными по сравнению с 5 821 накануне.

Общее число госпитализированных с коронавирусом в ЮАР достигло 7 932.

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