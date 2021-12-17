Мурашко назвал вакцинацию эффективным методом поддержания иммунитета

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17 декабря 2021, 18:14 Источник: РИА "Новости"

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в пятницу, 17 декабря, отметил важность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Руководитель ведомства пожелал россиянам отметить Новый год дома, а не с температурой.

По словам Михаила Мурашко, вакцинация и ревакцинация являются эффективными методами поддержания иммунитета.

Руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации также отметил важность соблюдения гражданами страны всех требований, чтобы встретить Новый год и провести грядущие праздники "дома, а не с температурой".

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