Владимир Путин поздравил Папу Римского с 85-летием

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17 декабря 2021, 19:20 Источник: Кремль

Папа Римский Франциск, фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонного разговора поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 17 декабря, предоставили в Кремле.

Владимир Путин отметил высокий авторитет понтифика в мире, а также его большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом, которые характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и близостью позиций по ряду актуальных проблем.

Согласно последним данным, в ходе беседы Владимир Путин и Папа Римский условились продолжать совместные усилия в целях отстаивания основополагающих нравственных и гуманитарных ценностей.

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