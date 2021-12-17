Владимир Путин поздравил Папу Римского с 85-летием

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонного разговора поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 17 декабря, предоставили в Кремле.
Владимир Путин отметил высокий авторитет понтифика в мире, а также его большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом, которые характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и близостью позиций по ряду актуальных проблем.
Согласно последним данным, в ходе беседы Владимир Путин и Папа Римский условились продолжать совместные усилия в целях отстаивания основополагающих нравственных и гуманитарных ценностей.
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