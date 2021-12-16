Папа Римский собирается приехать в Москву, но когда именно – неизвестно

Аргументы Недели → В мире 13+

16 декабря 2021, 07:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: novayagazeta.ru

Похоже, что римский понтифик собирается в Москву для новой исторической встречи.

Накануне своего 85-летия, которое отмечается буквально послезавтра (17 декабря), Папа Римский Франциск поднял на уши весь православный мир. Когда он возвращался в Рим после посещения православных Кипра и Греции, он прямо на борту авиалайнера заявил, что собирается отправиться в Москву для встречи с «братом». Под «братом» он имел в виду святейшего патриарха РПЦ Кирилла. «Вторая историческая встреча уже на обозримом горизонте»,- заявил первосвященник Рима. Точную дату он так и не уточнил. Стоит напомнить, что первая встреча епархов состоялась на Кубе в 2016 году. Но тогда ситуация в мире была совершенно иной, совсем непохожей на то, что творится сейчас.

По данным из СМИ, российские власти как никогда заинтересованы в приезде понтифика в Россию. Как сообщил один из источников, это было бы знаковой вехой, фактически знаменующей выход РФ из дипломатической изоляции. Ведь за последнее время нашу страну не посещал почти ни один из европейских правителей. Ещё известно то, что визит Папы Франциска в Москву готовился в обстановке секретности. Каким-то нелепым образом понтифик взял и рассекретил все свои планы прямо на борту самолёта. Теперь получается, что если визит и состоится, то уже не по московскому, а по ватиканскому сценарию. Если же стороны не сумеют договориться должным образом, то встреча может пройти в недалёкой Финляндии. Из официальных источников Кремля пока что не поступало никаких сведений по этому поводу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости