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Сенатор Джабаров назвал печальной позицию США и Украины по резолюции о борьбе с героизацией нацизма

, 16:19

Сенатор Джабаров назвал печальной позицию США и Украины по резолюции о борьбе с героизацией нацизма
сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. Поддержали данный документ 130 стран.

Против принятия резолюции выступили только Соединенные Штаты Америки и Украина.

Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что документ принимают уже не первый раз, но Вашингтон и Киев всегда отказываются его поддержать. "Очень печально, что эти две страны, которые говорят о демократии, занимают такую позицию", – заметил сенатор. Он добавил, что ни для кого не секрет, что к власти на Украине пришли силы, симпатизирующие неонацистам, и преследующие всех инакомыслящих.

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