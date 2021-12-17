Сенатор Джабаров назвал печальной позицию США и Украины по резолюции о борьбе с героизацией нацизма
17 декабря 2021, 16:19
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. Поддержали данный документ 130 стран.
Против принятия резолюции выступили только Соединенные Штаты Америки и Украина.
Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что документ принимают уже не первый раз, но Вашингтон и Киев всегда отказываются его поддержать. "Очень печально, что эти две страны, которые говорят о демократии, занимают такую позицию", – заметил сенатор. Он добавил, что ни для кого не секрет, что к власти на Украине пришли силы, симпатизирующие неонацистам, и преследующие всех инакомыслящих.
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