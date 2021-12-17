Портал Avia.pro: США протестировали свой боевой лазер в ответ на успешные испытания Россией гиперзвукового «Циркона»

Аргументы Недели → В мире 13+

17 декабря 2021, 16:16 Источник: Avia.pro

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты протестировали свой боевой лазер в ответ на успешные испытания Российской Федерацией гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад стало известно, что в Аденском заливе военно-морские силы США осуществили демонстрационные испытания высокоэнергетической системы лазерного оружия. Тестовые стрельбы проводились по небольшой надводной цели.

Сайт Avia.pro пишет, что данные испытания стали ответом на успешные запуски российского «Циркона». Портал отмечает, что в настоящий момент лазер считается наиболее эффективным средством поражения гиперзвуковых целей. При этом в процитированной публикации указывается, что у американской стороны имеется «одна весьма серьезная проблема — отсутствие возможности идентифицировать и отслеживать цели, движущиеся с гиперзвуковой скоростью».

Как сообщалось ранее в пятницу, издание Forbes проинформировало, что самолеты Boeing RC-135 осуществили крупную разведывательную операцию вблизи Крыма и Калининграда.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости