Forbes: американские самолеты Boeing RC-135 провели крупную разведывательную операцию вблизи Крыма и Калининграда

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17 декабря 2021, 10:18 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Американские самолеты Boeing RC-135 провели крупную разведывательную операцию вблизи Крымского полуострова и Калининграда. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Forbes пишет, что ВВС Соединенных Штатов задействовали три своих Boeing RC-135 для осуществления крупной разведывательной операции, которая прошла некоторое время назад рядом с Крымом и Калининградом.

«Три самолета собирали данные о русских — один возле российского балтийского эксклава Калининграда. Два других над Черным морем недалеко от границы России и Украины», — отмечает издание.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский портал Sohu высказал прогноз, согласно которому Москва ввергнет США в «панику», если развернет гиперзвуковые ракеты на Кубе.

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