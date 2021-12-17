Forbes: американские самолеты Boeing RC-135 провели крупную разведывательную операцию вблизи Крыма и Калининграда

Американские самолеты Boeing RC-135 провели крупную разведывательную операцию вблизи Крымского полуострова и Калининграда. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.
Forbes пишет, что ВВС Соединенных Штатов задействовали три своих Boeing RC-135 для осуществления крупной разведывательной операции, которая прошла некоторое время назад рядом с Крымом и Калининградом.
«Три самолета собирали данные о русских — один возле российского балтийского эксклава Калининграда. Два других над Черным морем недалеко от границы России и Украины», — отмечает издание.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский портал Sohu высказал прогноз, согласно которому Москва ввергнет США в «панику», если развернет гиперзвуковые ракеты на Кубе.
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