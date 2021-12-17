Sohu: Россия ввергнет США в «панику», если развернет свои гиперзвуковые ракеты на Кубе

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17 декабря 2021, 07:51 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители МиГ-31, оснащенные комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация ввергнет Соединенные Штаты в «панику», если развернет свои гиперзвуковые ракеты на территории Кубы. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что РФ уже не один год испытывает на себе мощное давление Запада. Если Москва, отвечая на его действия, перебросит свои гиперзвуковые ракеты на Кубу, в находящихся в 180 километрах от острова США начнется «паника», предрекает сайт.

Авторы китайского ресурса добавили, что России стоит рассмотреть вариант с созданием на Кубе военно-морской базы, аналогичной объекту в сирийском Тартусе.

«Также у Кубы была авиабаза, которой в прошлом пользовался Советский Союз. Если там разместить российский стратегический бомбардировщик Ту-160, чтобы он мог летать в соседнюю Венесуэлу и обратно, то это тоже будет очень сильно пугать американцев», — говорится в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание The National Interest указало на то, что у РФ имеются основания опасаться вторжения Запада.

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