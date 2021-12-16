The National Interest: у России есть основания опасаться военного вторжения Запада

Аргументы Недели → В мире 13+

16 декабря 2021, 12:57

Военные, Lance Cpl. Patrick Katz / globallookpress.com

У Российской Федерации имеются основания опасаться военного вторжения Запада. На это указывается в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

«Хотя мысль, что НАТО нападет на Россию, большинству американцев покажется надуманной, у русских есть основания опасаться вторжения с Запада. За последние несколько столетий на Россию не раз нападали державы вроде Польши, Швеции, Франции и Германии», — пишет The National Interest (NI).

Издание назвало неудивительным то, что «русский медведь точит когти». В процитированном материале говорится, что Москва модернизирует свой флот, регулярно организует учения и занимается разработкой новых вооружений.

«Эту военную технику следует рассматривать не в разрезе наступательных возможностей, а, скорее, как сдерживающий фактор и гарантию, что России не грозит еще одно вторжение с Запада», — отмечает NI.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал NetEasе написал, что субмарины проекта «Борей» «скрываются глубоко в Атлантике, пугая страны НАТО и вызывая бессонные ночи у западных военных».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости