NetEasе: российские лодки «Борей» «скрываются глубоко в Атлантике, пугая страны НАТО и вызывая бессонные ночи у западных военных»

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16 декабря 2021, 11:53 Источник: «ПолитРоссия»

Подлодка проекта «Борей», MOD Russia / globallookpress.com

Российские атомные подводные лодки «Борей» «скрываются глубоко в Атлантике, пугая страны НАТО и вызывая бессонные ночи у западных военных». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

«Российские “Бореи” скрываются глубоко в Атлантике, пугая страны НАТО и вызывая бессонные ночи у западных военных», — пишет портал NetEasе.

Сайт отмечает, что некоторое время назад в СМИ распространили информацию, согласно которой силы альянса упустили из виду несколько «Бореев» в Северной Атлантике. Китайский ресурс предположил, что в НАТО пережили несколько «кошмарных дней» в связи со случившимся. Атомные субмарины могли появиться в неожиданном месте и угрожать западноевропейским государствам, указывается в процитированном материале.

В NetEasе высказали точку зрения о том, что маневры «Бореев» «стали ответом на серию военных провокаций НАТО у российских границ».

Как сообщалось ранее в четверг, американское издание The National Interest написало, что система противоракетной обороны нового поколения С-500 «готова к войне».

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