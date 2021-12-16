National Interest: российская система нового поколения С-500 «готова к войне»

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16 декабря 2021, 09:55 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская система противоракетной обороны нового поколения С-500 «готова к войне». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

The National Interest пишет, что С-500 обладает улучшенными характеристиками в сравнении с С-400 «Триумф». Считается, что новинка имеет эффективную дальность действия шестьсот километров против баллистических ракет и может бороться с гиперзвуковыми крылатыми снарядами, беспилотниками и современными стелс-самолетами.

«Российская система противоракетной обороны нового поколения С-500 готова к войне», — отмечает американское издание.

Как сообщалось ранее в четверг, китайский портал NetEasе допустил, что в случае ядерного конфликта между РФ и Соединенными Штатами «начнется кошмар».

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