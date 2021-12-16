Китайский сайт NetEasе о вероятных последствиях ядерной войны России и США: «Начнется кошмар»

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16 декабря 2021, 08:57 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами «начнется кошмар». Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

«На Западе полагают, что Россия в ответ на ядерную атаку США применит свое оружие и лишит возможности противника продолжать войну», — отмечает портал NetEasе.

Предсказывая вероятные последствия ядерной войны Москвы и Вашингтона, сайт пишет, что «начнется кошмар». Обе стороны это прекрасно понимают и поэтому будут делать все возможное, чтобы предотвратить столкновение, говорится в процитированном материале.

Как сообщалось ранее в четверг, американский ресурс 19FortyFive указал на то, что ВВС США готовятся к вооруженному конфликту с Россией или Китаем.

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