Китайский сайт NetEasе о вероятных последствиях ядерной войны России и США: «Начнется кошмар»

В случае ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами «начнется кошмар». Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.
«На Западе полагают, что Россия в ответ на ядерную атаку США применит свое оружие и лишит возможности противника продолжать войну», — отмечает портал NetEasе.
Предсказывая вероятные последствия ядерной войны Москвы и Вашингтона, сайт пишет, что «начнется кошмар». Обе стороны это прекрасно понимают и поэтому будут делать все возможное, чтобы предотвратить столкновение, говорится в процитированном материале.
Как сообщалось ранее в четверг, американский ресурс 19FortyFive указал на то, что ВВС США готовятся к вооруженному конфликту с Россией или Китаем.
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