Американский портал 19FortyFive: ВВС США готовятся к войне с Россией или Китаем

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16 декабря 2021, 08:25 Источник: «ПолитРоссия»

Американские самолеты, Sra Andrew Kobialka/Planetpix / globallookpress.com

ВВС Соединенных Штатов готовятся к военному конфликту с Российской Федерацией или Китаем. Об этом говорится в публикации, размещенной в американском сегменте интернета.

«ВВС США готовятся к немыслимому, войне с Россией или Китаем», — пишет сайт 19FortyFive.

Портал рассказал, что некоторое время назад американские воздушные силы организовали и провели масштабные виртуальные учения с участием представителей США, Канады и Великобритании. В ходе учений были смоделированы боевые действия сразу на нескольких направлениях — в воздухе, космосе и киберпространстве.

Как сообщалось ранее, эксперт Константин Сивков допустил, что НАТО может атаковать российские войска тактическим ядерным оружием в случае их столкновения с армией Украины.

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