Глава Минздрава ФРГ Лаутербах предупредил о возникновении в стране пятой волны пандемии из-за штамма «омикрон»

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17 декабря 2021, 15:55 Источник: ТАСС

врачи в Германии, Frank Molter/dpa

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в пятницу, 17 декабря, заявил о возникновении в стране масштабной пятой волны пандемии COVID-19 в связи со стремительным распространением штамма "омикрон".

Лаутербах заявил, что новая волна станет серьезным вызовом для системы здравоохранения Германии. Глава Минздрава выразил мнение, что избежать сильного подъема заболеваемости коронавирусом нового типа нельзя.

Руководитель ведомства добавил, что Германия в настоящий момент переживает ключевой момент пандемии COVID-19. Карл Лаутербах призвал в связи с этим проводить более активную кампанию по ревакцинации населения страны.

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