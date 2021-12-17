Киевский журналист Скрыпин: в случае войны с Россией НАТО вынудит ее «затопить свой флот в Севастополе»
17 декабря 2021, 15:38
В случае военного конфликта с Российской Федерацией Североатлантический альянс вынудит ее «затопить свой флот в Севастополе». Соответствующую точку зрения озвучил киевский журналист Роман Скрыпин.
Процитированный «ПолитНавигатором» Скрыпин обвинил Москву в агрессии против Украины. При этом журналист отметил, что России «придется во второй раз затопить свой флот в Севастополе», если против нее начнет воевать поддерживающий Киев блок НАТО.
Согласно официальной позиции украинских властей, РФ является участницей вооруженного противостояния в Донбассе. Москва подобные утверждения отрицает.
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков спрогнозировал, что Россия может признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в феврале следующего года.
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