Сайт Avia.pro: российские «Панцири» уничтожили семь из восьми ракет, выпущенных ВВС Израиля по Сирии во время нового удара

Российские «Панцири» уничтожили семь из восьми ракет Delilah, которые выпустили израильские ВВС по Сирии во время нового удара. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что около суток назад самолеты еврейского государства снова атаковали сирийскую территорию. Сайт отмечает, что системы «Панцирь-С» смогли сбить семь из восьми запущенных крылатых ракет Delilah. Снаряд, прорвавшийся через средства противовоздушной обороны, поразил цель в Международном аэропорту Дамаска.
Ранее на текущей неделе тот же интернет-ресурс написал, что российский комплекс «Искандер» мог нанести ракетный удар по протурецким боевикам в Сирии.
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