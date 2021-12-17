Сайт Avia.pro: российские «Панцири» уничтожили семь из восьми ракет, выпущенных ВВС Израиля по Сирии во время нового удара

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17 декабря 2021, 09:44 Источник: Avia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Российские «Панцири» уничтожили семь из восьми ракет Delilah, которые выпустили израильские ВВС по Сирии во время нового удара. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что около суток назад самолеты еврейского государства снова атаковали сирийскую территорию. Сайт отмечает, что системы «Панцирь-С» смогли сбить семь из восьми запущенных крылатых ракет Delilah. Снаряд, прорвавшийся через средства противовоздушной обороны, поразил цель в Международном аэропорту Дамаска.

Ранее на текущей неделе тот же интернет-ресурс написал, что российский комплекс «Искандер» мог нанести ракетный удар по протурецким боевикам в Сирии.

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