Новый канцлер ФРГ Шольц назвал задержку сертификации «Северного потока – 2» неполитическим решением

Аргументы Недели → В мире 13+

17 декабря 2021, 08:11 Источник: РИА Новости

Олаф Шольц, фото: Alexander Flocke, globallookpress.com

Новый канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержку сертификации газопровода «Северный поток – 2» неполитическим решением. Шольц по итогам саммита Евросоюза, завершившегося в Брюсселе, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации «Северного потока – 2» «совершенно без политики».

Глава агентства Йохен Хоманн ранее предупредил, что BNA не завершит процедуру в первой половине 2022 года.

Глава BNA пояснил, что оператор проекта Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой «дочки», как ранее рекомендовало агентство, но сроки зависят от того, когда от компании поступят необходимые документы.

Олаф Шольц заявил, что в случае с газопроводом речь идёт о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперед настолько, что трубопровод уже проложен.

Канцлер ФРГ напомнил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта европейскому энергетическому законодательству, и для этого необходимы ряд консультаций.

Шольц также упомянул Украину. По его словам, Германия ощущает себя ответственной за то, чтобы Украина и продолжила быть транзитёром газа. Ещё канцлер ФРГ сказал, что другим вопросом является то, что Берлин может сделать для сохранения «целостности Украины».

Политолог Никита Данюк заявил, что расчёт Германии на саботаж «Северного потока – 2» полностью зависит от погоды в Европе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости