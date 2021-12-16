Политолог Никита Данюк: расчёт Германии на саботаж «Северного потока – 2» полностью зависит от погоды в Европе

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16 декабря 2021, 19:25

Nord Stream AG, globallookpress.com

Политолог Никита Данюк заявил, что расчёт Германии на саботаж «Северного потока – 2» полностью зависит от погоды в Европе. По мнению эксперта, затягивание сертификации и запуска газопровода является попыткой влияния на Россию через экономические отношения.

Данюк отметил, что при запуске первого «Северного потока» у немцев вопросов не появилось и ему выдали все разрешения без регистрации оператора в юрисдикции ФРГ.

Он полагает, что сейчас на Западе хотят пустить Россию по кругам бюрократического ада и оказать давление. Как отметил политолог, сейчас энергетическое сотрудничество с Германией и Европой в целом будет зависеть от того, насколько сильны будут морозы и каким будет ветер, разгоняющий ветряки,- сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Данюк в программе «Время покажет» высказал свою точку зрения: «Ветер, солнышко и вода уже подвели Европу удивительным образом. А если сейчас ещё и морозец ударит, знаменитый "генерал Мороз", то все бюрократические шестеренки закрутятся намного быстрее», поскольку газа в хранилища Европы может не хватить. Германия попытается проскочить, и если получится, саботировать «Северный поток-2».

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