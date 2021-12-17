Avia.pro: «на небольшом отдалении» от Крымского моста был замечен американский самолет боевого управления и целеуказания

Аргументы Недели → В мире 13+

17 декабря 2021, 07:17 Источник: Аvia.pro

Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

«На небольшом отдалении» от российского Крымского моста был замечен американский самолет боевого управления и целеуказания. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад «на небольшом отдалении» от моста через Керченский пролив обнаружили американский Е-8С, самолет боевого управления и целеуказания. Сайт указывает на то, что Е-8С применяется в том числе при нанесении ракетных ударов.

«Он выполнял полет исключительно у входа в Керченский пролив, что вызывает очень серьезные опасения», — отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе тот же интернет-ресурс написал, что НАТО не удалось отследить ни одного испытательного пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости