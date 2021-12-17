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Avia.pro: «на небольшом отдалении» от Крымского моста был замечен американский самолет боевого управления и целеуказания

, 07:17 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: «на небольшом отдалении» от Крымского моста был замечен американский самолет боевого управления и целеуказания
Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

«На небольшом отдалении» от российского Крымского моста был замечен американский самолет боевого управления и целеуказания. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад «на небольшом отдалении» от моста через Керченский пролив обнаружили американский Е-8С, самолет боевого управления и целеуказания. Сайт указывает на то, что Е-8С применяется в том числе при нанесении ракетных ударов.

«Он выполнял полет исключительно у входа в Керченский пролив, что вызывает очень серьезные опасения», — отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе тот же интернет-ресурс написал, что НАТО не удалось отследить ни одного испытательного пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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