Avia.pro: «на небольшом отдалении» от Крымского моста был замечен американский самолет боевого управления и целеуказания

«На небольшом отдалении» от российского Крымского моста был замечен американский самолет боевого управления и целеуказания. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад «на небольшом отдалении» от моста через Керченский пролив обнаружили американский Е-8С, самолет боевого управления и целеуказания. Сайт указывает на то, что Е-8С применяется в том числе при нанесении ракетных ударов.
«Он выполнял полет исключительно у входа в Керченский пролив, что вызывает очень серьезные опасения», — отмечается в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе тот же интернет-ресурс написал, что НАТО не удалось отследить ни одного испытательного пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».
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