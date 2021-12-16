Avia.pro: НАТО не удалось отследить ни одного испытательного пуска российского гиперзвукового «Циркона»

Североатлантическому альянсу не удалось отследить ни одного испытательного пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет портал Avia.pro, «несмотря на тот факт, что испытательные пуски российских гиперзвуковых ракет были весьма предсказуемыми», в НАТО не смогли отследить ни одного из них. Авторы сайта объяснили это тем, что у западного блока нет радиолокационных станций, позволяющих фиксировать перемещение целей, двигающихся с гиперзвуковой скоростью.
Как сообщалось ранее в четверг, американское издание The National Interest отметило, что у РФ есть основания опасаться военного вторжения Запада.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.