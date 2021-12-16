Avia.pro: НАТО не удалось отследить ни одного испытательного пуска российского гиперзвукового «Циркона»

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16 декабря 2021, 16:41 Источник: Avia.pro

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Североатлантическому альянсу не удалось отследить ни одного испытательного пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, «несмотря на тот факт, что испытательные пуски российских гиперзвуковых ракет были весьма предсказуемыми», в НАТО не смогли отследить ни одного из них. Авторы сайта объяснили это тем, что у западного блока нет радиолокационных станций, позволяющих фиксировать перемещение целей, двигающихся с гиперзвуковой скоростью.

Как сообщалось ранее в четверг, американское издание The National Interest отметило, что у РФ есть основания опасаться военного вторжения Запада.

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