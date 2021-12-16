Sohu о маневрах девяти самолетов ВКС РФ над Японским морем: «Россия сделала хороший ход, нанеся жесткий удар по Японии»

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16 декабря 2021, 17:11 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

«Россия сделала хороший ход, нанеся жесткий удар по Японии». Так в материале, размещенном в китайском сегменте интернета, прокомментированы маневры девяти самолетов ВКС РФ над акваторией Японского моря.

Портал Sohu пишет о том, что некоторое время назад военные Токио заметили в небе над Японским морем девять машин РФ, в числе которых был самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. В ответ силы восточноазиатской страны поднимали в воздушное пространство свои истребители.

«Россия сделала хороший ход, нанеся жесткий удар по Японии», — говорится в публикации китайского сайта.

Ресурс отметил, что с помощью маневров военной авиации Москва предупредила Токио, который оспаривает территориальную принадлежность Курильских островов.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest указало на то, что у РФ имеются основания опасаться вторжения Запада.

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