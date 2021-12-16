Финский политолог Бекман назвал НАТО «террористической организацией» и призвал ее ликвидировать

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16 декабря 2021, 12:44 Источник: lenta.ru

флаг НАТО, фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман назвал Североатлантический альянс «террористической организацией» и призвал полностью ликвидировать организацию. По его словам, в руководстве НАТО почти нет «толковых людей».

«НАТО в глубоком кризисе, ищет выход из этой ситуации. Но проблема в том, что в руководстве альянса вообще нет толковых людей. Это отъявленные русофобы, которые строят новые фантазии о том, что Россия "готовит некие гибридные операции". Это уже паранойя, которая достигла новых масштабов. Мне страшно представить, что будет дальше, потому что они могут предпринять новые провокации и нападения»,- высказал он.

Политолог предложил полностью ликвидировать альянс, чтобы создать новую альтернативную структуру. Бекман считает, что миру нужна новая организация безопасности, в состав которой будет входить Китай.

Он напомнил, что накануне Второй мировой войны произошло нападение нацистов в форме польских офицеров на радиостанцию в Глайвице для того, чтобы создать повод для нападения Германии на Польшу. Эксперт допустил, что НАТО может спланировать и совершить нечто подобное для провокации России.

Бекман добавил, что если альянс предпримет попытку «вернуть» Украине Крым и включить ее в состав НАТО, то это окажется «полным сумасшествием». При этом он не отрицает, что их идеологи готовы на все.

Ранее журналист Тим Блэк призвал западные страны признать собственную вину в кризисе, а не «демонизировать» Россию. Он изучил материалы зарубежных СМИ об «агрессивных» действиях Москвы против других стран, в частности, о «вторжении» на Украину.

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