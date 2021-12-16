Журналист Тим Блэк призвал Запад перестать «демонизировать» Россию

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16 декабря 2021, 10:35 Источник: ИноСМИ

флаг России, фото: pixabay.com

Журналист Тим Блэк проанализировал материалы зарубежных СМИ об «агрессивных» действиях России против других стран, в частности, о «вторжении» на Украину. Также он обратил внимание, что издания пишут о том, что президент РФ Владимир Путин якобы не смерился с «потерей СССР».

«На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж конечно не агент хаоса. Наоборот, все, что происходит на Украине и вокруг нее,- продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения России это НАТО тут проворачивает делишки»,- отметил автор.

По его словам, опасения РФ перед действиями Запада вполне рациональны, поскольку многие члены Североатлантического альянса никогда не упустили бы возможность расшириться до самых российских границ. Блэк напомнил о размещении боевых подразделений НАТО в странах Балтии и кораблей в Черном море, а также постоянные заявления о готовности принять Украину и Грузию в состав организации.

Автор считает, что для разрешения конфликта западным странам сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. В таком случае они будут в состоянии понять Россию, «а не просто демонизировать ее», добавил Блэк. Журналист уверен, что образ государства, «которое тут вмешивается в выборы, а там - в военные действия» и желает «вторгнуться на Украину, потому что… ну… это просто Россия», не соответствует действительности.

Ранее латвийский политолог Юргис Лиепниекс выразил мнение, что Россия «нападет» на Украину в декабре 2021 года.

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