Тимошенко показала, как играет на барабанах после заседания Рады

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16 декабря 2021, 10:49

Юлия Тимошенко, фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/Global Look Press

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» («Родина») Юлия Тимошенко после заседания Верховной рады сыграла на барабанах. Соответствующее видео появилось в официальном аккаунте политика.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» - написала бывший премьер-министр в Facebook.

На кадрах видно, как Тимошенко в том же наряде, в котором она была на заседании Рады в среду - в белом костюме из юбки длины миди и удлиненного пиджака с золотыми заклепками – играет на барабанной установке.

Пользователи остались довольны «выступлением» политика. Они похвалили Тимошенко за мастерство.

Однако нашлись и те, кто не разделил радость соотечественников. Пользователи считают, что у политика есть более важные дела.

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