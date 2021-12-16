Тимошенко показала, как играет на барабанах после заседания Рады
16 декабря 2021, 10:49
Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» («Родина») Юлия Тимошенко после заседания Верховной рады сыграла на барабанах. Соответствующее видео появилось в официальном аккаунте политика.
«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» - написала бывший премьер-министр в Facebook.
На кадрах видно, как Тимошенко в том же наряде, в котором она была на заседании Рады в среду - в белом костюме из юбки длины миди и удлиненного пиджака с золотыми заклепками – играет на барабанной установке.
Пользователи остались довольны «выступлением» политика. Они похвалили Тимошенко за мастерство.
Однако нашлись и те, кто не разделил радость соотечественников. Пользователи считают, что у политика есть более важные дела.
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