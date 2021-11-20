Юлия Тимошенко: энергетический кризис на Украине создан чновниками искусственно

Аргументы Недели → В мире 13+

20 ноября 2021, 08:44

Юлия Тимошенко, фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко обвинила чиновников в искусственном создании энергетического кризиса на Украине. Тимошенко намерена выяснить, кто конкретно из украинских чиновников получил команду поставить свою страну в такую ситуацию, кто не закачал газ, не положил уголь на склад, кто сорвал полностью зимний период стабильной работы.

Тимошенко уверена, что в Украине в принципе не может быть энергетического кризиса, поскольку страна отличается от всех остальных стран Европы. "Во-первых, в отличие от стран Европы, мы добываем свой газ. Во-вторых, в отличие от всех стран Европы, мы имеем природные газохранилища на 38 млрд кубических метров, - сказала Тимошенко и подчеркнула, что кризис создан искусственно.

"Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис. Но он ими и создан", - заявила политик в эфире телеканала "Украина 24".

Тимошенко возмущена, что чиновники высокого уровня, создав искусственно кризис в сфере энергетики, "на колени встали перед Беларусью и просят и жалуются: дайте нам аварийные перетоки", а то "если будет минус 10 градусов и продержится две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости