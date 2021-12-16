Sohu: после «воздушного вальса» истребителя России над Балтикой самолет НАТО «сменил свой курс и бросился в бегство»

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16 декабря 2021, 10:27 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

После «воздушного вальса» истребителя России в небе над Балтикой самолет Североатлантического альянса «сменил свой курс и бросился в бегство». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

«Смелые операции и отличные навыки пилотирования превратили российские ВКС в настоящий кошмар для Запада», — пишет портал Sohu.

Сайт рассказал об эпизоде, который произошел некоторое время назад в воздушном пространстве над Балтикой. Российские ПВО обнаружили приближавшийся к границам страны самолет НАТО. На его перехват была отправлена боевая единица ВКС РФ.

В процитированном материале отмечается, что «после исполнения российским истребителем “воздушного вальса” самолет НАТО сменил свой курс и бросился в бегство». Маневры, осуществленные пилотом РФ, напоминали танец, указывает Sohu.

Китайский ресурс добавляет, что «в плане храбрости пилоты НАТО сильно уступают российским летчикам».

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что система противоракетной обороны нового поколения С-500 «готова к войне».

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