Макрон заявил о возможном введении обязательной вакцинации от коронавируса

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16 декабря 2021, 09:51

прививка, фото: pixels.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущем вакцинация против новой коронавирусной инфекции может стать обязательной. По его совам, в стране привито около 90% населения.

«Мы почти подошли к моменту обязательной вакцинации, когда более 90% тех, кто должен быть привит, уже привиты. Вполне вероятно, что мы перейдём к регулярной ревакцинации»,- высказал он в интервью телеканалу TF1.

Макрон добавил, что вакцинация детей от пяти до 11 лет является желательной, но остаётся на усмотрение родителей.

Напомним, что в октябре в Марселе произошел «забавный» случай. Один из жителей города попытался пройти в больницу по санитарному QR-коду, принадлежащему президенту Франции. Цифровое свидетельство о вакцинации Эммануэля Макрона слили в Интернет 20 сентября.

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