Во Франции мужчина прошел в больницу по санитарному QR-коду Эммануэля Макрона

Аргументы Недели → В мире 13+

16 октября 2021, 14:31

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Марселе мужчина попытался пройти в больницу по санитарному QR-коду, принадлежащему президенту Франции. Цифровое свидетельство о вакцинации Эммануэля Макрона хакеры слили в интернет еще 20 сентября, но никто не рисковал воспользоваться им для прохода в общественные места.



Охранники в больнице сразу поняли подвох, но все же решили пропустить мужчину внутрь, чтобы вызвать в это время полицию. В итоге мужчина, заявивший, что он «просто пошутил», был оштрафован на 135 евро за «использование медицинского пропуска, принадлежащего другому лицу». При этом если штраф не будет выплачен в срок, его размер автоматически увеличится до 750 евро.



Известно, что Франция еще 9 августа ввела санитарные пропуска, свидетельствующие о вакцинации, отрицательном тесте на СOVID-19 или перенесенном заболевании. Это стало в стране обязательным условием для посещения ресторанов, баров и торговых центров и большинства общественных мест, а также для путешествий в поездах дальнего следования и на самолетах.





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