Байден выдвинул дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии

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16 декабря 2021, 09:09

Кэролайн Кеннеди, фото: Keiko Hiromi/AFLO/globallookpress.com

Президент США Джо Байден выдвинул дочь 35-го американского лидера Джона Кеннеди на пост посла в Австралии. Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.

«Джо Байден объявил о своем намерении назначить следующих лиц на ключевые должности: Кэролайн Кеннеди, кандидат на должность посла в Австралийском Содружестве»,- говорится в сообщении.

Также на должность посла США в Белизе выдвинута пятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Мишель Кван.

Ранее сообщалось, что Национальный архив США раскрыл отчеты ЦРУ об убийстве Кеннеди. В материалах говорится о том, что Советский Союз может быть причастен к этому инциденту.

Американского лидера застрелили из винтовки в Далласе 22 ноября 1963 года, когда его картеж ехал по улицам города. Единственным подозреваемым в убийстве президента является Ли Харви Освальд.

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